Joe Biden e Kamala Harris “Persone dell’anno” per il Time

Joe Biden e Kamala Harris sono le “Persone dell’anno” per il settimanale americano Time. Una scelta difficile – ha spiegato il Time – in “questo anno da dimenticare a causa della pandemia”. È la prima volta che un ticket presidenziale, presidente eletto e vice, appare insieme in copertina come “Persona dell’anno”. “Biden e Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket. E l’America ha comprato quello che avevano messo in vendita”, ha detto il magazine nelle motivazioni. “La persona dell’anno non è un premio. È la storia per come è scritto, nel bene e nel male”. Proprio il “male” ha caratterizzato questo 2020, “dominato da enormi perdite di vite umane in tutto il mondo – scrive il Time – ma che è stato anche pieno di coraggio, compassione e cuore”.

Curiosità

La “Persona dell’anno” esce in copertina del Time ogni dicembre dal 1927. Quest’anno i finalisti, oltre alla coppia Biden/Harris, sono stati il presidente uscente Donald Trump, il virologo Anthony Fauci e gli attivisti del movimento Black lives matter; gli ultimi due sono stati insigniti del titolo di “Guardiani dell’anno”.

L’anno scorso in copertina c’era Greta Thunberg, la più giovane “Persona dell’anno” del Time di sempre. Biden è uno dei più anziani, mentre Kamala Harris è la prima vicepresidente degli Stati Uniti a ricevere tale riconoscimento.

LeBron James è invece “Atleta dell’anno, la band sudcoreana Bts “Entertainer” del 2020. In linea con le videochiamate e il lavoro da remoto, Eric S. Yuan, fondatore di Zoom, è stato scelto come “Uomo d’affari dell’anno”.

Mario Bonito