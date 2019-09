John Lennon: arriva l’omaggio musicale di Paul e Ringo

“Jack mi ha chiesto se avevo mai sentito le Bermuda Tapes, i demo di John dell’epoca. E non li avevo mai sentiti… ho adorato questa canzone. L’ho cantata al meglio. Lavoro meglio quando penso a John così profondamente. E ho fatto del mio meglio. Abbiamo fatto del nostro meglio”.

Quando nell’ambito musicale compare anche un minimo riferimento al mito del Beatles i media si scatenano. Figurarsi poi se a parlarne è uno di loro! Così ‘The Guardian’ non c’ha messo un secondo a ‘sparare’ l’anteprima intitolata agli eterni ‘Fab Four’: Ringo Starr – indimenticato batterista, e sponsor storico della Ludwig – ha infatti annunciato che lui e Paul McCarteny (gli unici due Beatles in vita), si sono ritrovati in sala d’incisione insieme (sotto la visione del produttore Jack Douglas), per omaggiare l’amico di sempre John Lennon. I due hanno infatti riarrangiato e cantato ‘Grow old with me’, una canzone che Lennon interpretò ‘Double Fantasy‘, l’ultimo suo disco inciso prima di essere assassinato, nel dicembre del 1980 davanti alla sua residenza newyorchese – il Dakota Building – dal folle Mark David Chapman.

Max