Johnson: stasera il voto di fiducia ma, nonostante lo ‘scandalo Partygate’ sono tutti dalla sua parte

Indubbiamente a monte di tale situazione, pesa e non poco il recente ‘scandalo Partygate’, che ha posto in pessimo piano la figura del primo ministro britannico.

Gb, il primo ministro Johnson fra 18 e le 20 sarà sottoposto al voto di fiducia, pesa anche lo ‘scandalo Partygate’

Ed oggi, fra le 18 e le 20 (ora di Londra), il ministro Boris Johnson dovrà sottoporsi al voto di sfiducia. Come ha spiegato il presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, deputato Sir Graham Brady, ”i voti verranno conteggiati subito dopo”.

Nello specifico, nei confronti del primo ministro è stata superato il numero di 54 deputati, ovvero si è andati oltre la soglia prevista del 15 per cento dei deputati conservatori, che hanno chiesto il voto alla Camera dei Comuni.

Boris Johnson: “E’ un’occasione per mettere fine a mesi di illazioni sul governo e sulla sua leadership”

Dal canto suo, commentando davanti alla stampa questo voto di fiducia, il premier britannico ha tenuto a definirlo come “un’occasione per mettere fine a mesi di illazioni sul governo e sulla sua leadership”.

Downing Street: questa sera si prospetta anche “per il governo di tracciare una linea e andare avanti”

Dal canto suo il portavoce di Downing Street, ribadendo che “Questa sera si presenterà la possibilità di mettere fine a mesi di illazioni”, e che “per il governo di tracciare una linea e andare avanti, dedicandosi ai risultati sulle priorità della gente”, ha poi affermato che “Il primo ministro accoglie con favore l’opportunità di esporre il caso ai parlamentari e ricorderà loro che quando sono uniti e concentrati sulle questioni che contano per gli elettori non esiste forza politica più formidabile“.

Downing Street: la Truss, Johnson “ha il mio sostegno al 100%. Ora dobbiamo concentrarci sulla crescita economica”

Commentando la situazione, Liz Truss, attuale ministro degli Esteri britannico, ha invece tenuto a ricordare che ”Il primo ministro ha il mio sostegno al 100% nel voto di oggi e incoraggio vivamente i colleghi a sostenerlo. ‘Ha guidato la ripresa post Covid e ha sostenuto l’Ucraina di fronte all’aggressione russa. Si è scusato per gli errori commessi. Ora dobbiamo concentrarci sulla crescita economica’‘.

Gb, voto di fiducia: in realtà Boris Johnson rischia poco o nulla perché è sostenuto dalla maggior parte del governo

In pratica, ‘mission possible’, al primo ministro per rimanere tale (oltre che leader dei conservatori), occorre il sostegno di almeno 180 parlamentari e, come è ormai noto, c’è da dire che la maggior parte del governo britannico lo sostiene.

Come ha infatti spiegato oggi la Bbc introducendo la notizia del voto di stasera, già ben 18 dei 22 membri del governo, benché è previsto lo scrutinio segreto, non hanno avuto remore a dichiarare pubblicamente che rinnoveranno la fiducia a Johnson, votando affinché rimanga leader dei Tory. Senza contare poi i 50 deputati conservatori che hanno anch’essi espresso il loro sostegno al premier…

Max