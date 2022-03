Josè Mourinho, ipotesi rivoluzione centrocampo Roma

Josè Mourinho vuole cambiare la sua Roma. Partendo centrocampo. E in estate, stando a quanto emerge tra i rumors, potrebbe essere rivoluzione. Come noto da tempo il primo ruolo su cui si proverà ad intervenire sarà quello relativo al regista: mai del tutto accantonata la pista Granit Xhaka, vi è però anche forte in ballo il nome del danese Pierre-Emile Hojbjerg, che lo Special One ha avuto al Tottenham: vero e proprio gioiello, costa però 40 milioni. Un recente viaggio di Tiago Pinto a Parigi, lunedì scorso, potrebbe aver riaperto il capitolo Leandro Paredes, pallino di Mou dai tempi del Tottenham e ex della Roma. L’argentino tornerebbe nella Capitale. L’indizio Francia porta soprattutto però a Renato Sanches, in scadenza nel 2023, complice anche le ‘vicinanze’ tra le due proprietà dei club. Ma occhio anche a Neuhaus del Borussia Monchengladbach e di Maxime Lopez del Sassuolo.

Capitolo partenze. In lizza Veretout e Cristante, con i giallorossi che dalle due cessioni potrebbero incassare circa 35-40 milioni di euro. Verso l’addio a Trigoria anche Diawara, e Darboe destinato al prestito. Ritorno a tempo per Gonzalo Villar, che non rientra nei piani del tecnico. In ballo nel complesso potrebbero esserci circa cinquanta di milioni dai cartellini in uscita.