Juve, Allegri: “Dopo -15 non so se campionato regolare”

(Adnkronos) – Dopo la sentenza della giustizia sportiva che ha tolto 15 punti alla Juventus “abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per riadattarsi a quella che era la classifica e cercare di risalire la china. Nel frattempo avevamo l’Europa League, la Coppa Italia. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, ora bisogna fare meglio da qui alla fine. Abbiamo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia e di Europa League e cercare di andare a prendere la Lazio al secondo posto”. Lo dice il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro il Napoli ospite.

Ora che invece i 15 punti sono tornati, il campionato “non so se sia regolare o no: noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo la penalizzazione. Normale che ci sono stati dei condizionamenti ma non devono esserci alibi. Quello che è successo è successo, ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere da oggi al 4 giugno. Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo se… C’è stato un lavoro fatto quotidianamente con la crescita dei giocatori giovani e non, si è trovato un equilibrio all’interno della squadra. Si può dire che ci ha compattati ma magari avremmo avuto 10 punti in più senza quello che è successo perché magari a livello di condizionamento mentale è difficile da spiegare. Io sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi, qualcosa di importante”.

Riguardo al Napoli, Allegri osserva che “si sta avviando a vincere lo scudetto, ha fatto un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo”. “Sarà una partita difficile contro una squadra forte, che è uscita dalla Champions giocando una bella partita e che cercherà di fare più punti possibili per arrivare il prima possibile allo scudetto. Per noi da ora alla fine sono 8 partite per cercare di rimanere nelle prime 4 e arrivare al secondo posto”.