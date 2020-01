Juve campione d’inverno, sorpasso all’ultima curva

Si sono tenute per mano per diverse giornate, appaiate in testa alla classifica senza distanziarsi mai. Il sorpasso è arrivato all’ultima curva, quella che porta al giro di boa prima dell’inizio del girone di ritorno. Juve e Inter si sono contese la testa della classifica per mesi, da oggi i bianconeri sono primi in vetta, per la prima volta dopo diverso tempo.

Merito della vittoria della squadra di Sarri arrivata all’Olimpico, in una partita iniziata benissimo, con due gol nei primi 5 minuti, e che ha poi rischiato di complicarsi dopo il gol di Perotti. Alla fine però la Juve ha sbancato l’Olimpico e ha conquistato la vetta della classifica in solitaria aggiudicandosi il titolo di campione d’inverno che apre la strada ad un girone di ritorno che si preannuncia da brividi.

Stop Inter, la Lazio accorcia

Juve campione d’inverso, l’Inter frena all’ultima curva. I nerazzurri hanno lasciato la mano alla Juve poco prima del giro di boa, complice il pareggio arrivato contro l’Atalanta che col senno di poi è stato accolto con favore di nerazzurri che hanno rischiato anche la sconfitta se il rigore di Muriel non fosse stato neutralizzato da Handanovic.

Continua a vincere invece la Lazio, che centra la decima vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia trionfale che pone per forza di cose i biancocelesti come possibili candidati allo scudetto. Scenario complicato ma suffragato dai numeri, che dicono che la Lazio è la squadra nettamente più in forma del campionato.