Juve, convocati per la Lazio: c’è anche Pjaca

Sarri ha messo in guardia la sua Juve: la Lazio può diventare una candidata allo scudetto”. Lo ha detto nella conferenza stampa che anticipa la delicata sfida con la Lazio di sabato sera, che potrebbe segnare uno spartiacque importante nella stagione bianconera, che ha subito un importante frenata dopo il pareggio con il Sassuolo.

Niente di grave, certo, se si considera che la Juve è l’unica squadra dei maggiori campionati europei è l’unica ad non avere ancora mai perso. Un primato importante che non è bastato però per mantenere il primo posto in classifica, conquistato dall’Inter nell’ultimo turno di campionato.

Juve, i convocati di Sarri

La gara con la Lazio assume un’importanza capitale per la Juve, che con un altro passo falso rischierebbe di regalare all’Inter un match point importante per allungare per la prima volta in stagione. Rischio che Sarri di certo non vuole correre, per questo caricherà i suoi nel migliore modo possibile.

Intanto l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la gara con la Lazio:

1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 20. Pjaca, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 25 Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 38 Muratore, 39 Portanova, 77. Buffon