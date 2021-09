Juve, Cuadrado indisponibile. Allegri: “Attacco di gastroenterite”

Vietato sbagliare. La Juve, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle prime due partite di campionato, non può più commettere passi falsi. La partita con il Napoli, in programma domani allo stadio Maradona, è già fondamentale per le ambizioni bianconere. Lo ha confermato anche Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico ha presentato la gara e annunciato un’altra assenza importante, quella di Cuadrado: “Sarà sicuramente una bella partita perché affrontiamo una squadra forte tecnicamente e in un buon momento di forma. Domani non sarà difficile fare la formazione perché ne ho pochi, ho scelto di lasciare a casa i sudamericani”.

Ha spiegato Allegri: “Cuadrado era l’unico che poteva esserci ma ha auto un attacco di gastroenterite ed è in Colombia a fare accertamenti. Verranno con noi De Winter, Soule e Miretti e magari troveranno spazio. Questo non è un alibi cercheremo di fare risultato”.

Articolo in aggiornamento.