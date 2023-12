Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida al vertice tra Juventus e Napoli, due squadre che si contenderanno la vittoria in una gara che potrebbe rilanciare la squadra di Mazzarri e allo stesso tempo confermare quella di Allegri come maggiore pretendente allo scudetto insieme all’Inter. Dopo la vittoria al fotofinish contro il Monza, la Juventus cerca di consolidare la sua posizione e, magari, di riconquistare temporaneamente la vetta della classifica.

Probabili Formazioni: Juventus

Nella formazione bianconera, il ritorno di Danilo e Locatelli dal primo minuto è atteso, a discapito di Rugani e Nicolussi Caviglia. Il reparto difensivo sarà completato da Gatti e Bremer, mentre McKennie e Rabiot guideranno il centrocampo. Sulle corsie esterne, spazio per Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In attacco, Chiesa affiancherà Vlahovic, con Szczesny a difendere la porta. Weah, purtroppo, non sarà disponibile.

Ha detto Allegri in conferenza stampa: “A parte Weah sono tutti recuperati. La partita di domani è uno scontro diretto, mancano 5 partite alla fine del girone di andata, abbiamo due scontri diretti in casa con Napoli e Roma e tre trasferte difficili e complicate. Mettiamoci un obiettivo, fare più punti rispetto al girone di andata dello scorso anno. L’anno scorso erano 38, non pochi, ora siamo a 33″.

Probabili Formazioni: Napoli

Nel Napoli, Osimhen sarà al centro del tridente affiancato da Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo, Lobotka sarà il regista con Anguissa e Zielinski interni. In difesa, Rrahmani e Juan Jesus saranno la coppia centrale, mentre Natan agirà come terzino sinistro e Di Lorenzo a destra. Tra i pali, il compito sarà affidato a Meret. Contini e Zanoli tornano tra i convocati dopo l’assenza contro l’Inter.

Mazzarri ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. Il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso, la Juve è da sempre una delle più forti squadre italiane, è una gara di grande rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene e mi servirà anche per capire se certi progressi li abbiamo fatti. L’anima di sicuro ci vuole sempre in una squadra e questi ragazzi mi hanno già fatto capire che con me stanno cominciando a dare l’anima. Non parlo più di arbitri”.

Dove Vedere Juventus-Napoli in Diretta TV

L’app di DAZN sarà la piattaforma principale per seguire Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming. È possibile scaricare l’app su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oltre alle console PlayStation e Xbox. In alternativa, si può optare per il TIMVISION Box. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky avranno l’opportunità di guardare Juventus-Napoli in diretta tv sul canale 214 di Sky, attivando la Zona DAZN.