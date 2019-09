Juventus, per la lista Champions fuori Mandzukic e Emre Can?

La troppa abbondanza questa volta potrebbe mettere in difficoltà Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero che ringrazia ogni domenica l’opulento organico a disposizione oggi dovrà fare una scelta dolorosa, ossia scegliere chi tagliare dalla lista Champions.

La Juve dovrà infatti presentare entro le 24 la lista dei giocatori che affronteranno la fase a gironi della competizione. Sarri ne dovrà scegliere 22, almeno in attesa di febbraio, quando ne potranno essere aggiunti altri due.

Lista Champions, chi rischia

Tra i 22 selezionati dovrà essere presente almeno un calciatore proveniente dalle giovanili, che in questo caso sarà Pinsoglio. Per il resto sarà compito del tecnico fare le scelte più sensate. Con l’infortunio di Chiellini torna prepotentemente in lizza Rugani, che anzi alla luce dello stop dell’esperto difensore sembra ormai sicuro di un posto.

Rimangono in dubbio quindi Mandzukic e Emre Can. Il croato non è mai entrato finora in campo e non sembra aver convinto Sarri, che invece sta puntando molto su Higuain. Il centrocampista invece deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza a centrocampo. Il ballottaggio è con il nuovo arrivato Ramsey, ancora lontano dallo stato di forma fisico ideale. L’elenco ufficiale verrà presentato comunque nell’arco della giornata.