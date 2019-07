Kabul, bomba all’università: 4 morti

Un altro attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan. Un ordigno ha causato un’esplosione violenta all’entrata dell’Università, dove si trovavano alcuni studenti in fila per sostenere un esame. Quattro le vittime accertate e almeno una decina i feriti, così come confermato dal portavoce del ministero della salute Wahid Mayar.

Aggiornamento ore 6,30

Kabul, esplosione all’università: morti e feriti, ultimi aggiornamenti

Fonti della polizia hanno confermato che l‘esplosione di questa mattina a Kabul è stata provocata da una bomba. Il portavoce della polizia Ferdous Faramarz ha specificato che due veicoli sono stati incendiati in seguito alla deflagrazione.

Ancora da accertare le modalità dell’attacco: non è chiaro se a far esplodere la bomba sia stato un kamikaze, o se sia stato avviato a distanza, in quanto al momento l’attacco terroristico non è stato ancora rivendicato da nessuno.

Aggiornamento ore 7.30

Il luogo dell’esplosione, ovvero il complesso universitario, è spesso pieno di studenti anche d’estate, che soggiornano lì frequentando lezioni e facendo ricerche. L’atto terroristico avviene a poche ore dalla strage di ieri, con il kamikaze che si è fatto esplodere contro la caserma provocando 12 morti.

Circa 90 persone sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di una autobomba contro il quartier generale della polizia a Kandahar. La polizia ha risposto in uno scontro a fuoco che ha poi portato all’uccisione degli otto assalitori.

Aggiornamento ore 8,30