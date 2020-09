Kentucky Fried Chicken (KFC) apre a Palermo: al via le assunzioni

Un latro Kentucky Fried Chicken, meglio conosciuto come KFC, apre in Sicilia. Questa volta a Palermo, che si prepara ad accogliere il fast food specializzato in pollo fritto più famoso al mondo. I lavori sono ancora in corso: il punto vendita aprirà nelle prossime settimane in via Notarbartolo 1a, una delle strade principali della città.

La buona notizia – per gli amanti del genere – è accompagnata da un’altra: l’apertura del KFC a Palermo, infatti, porta nuovi 40 posti di lavoro in città. Tanti sono i lavoratori, impiegati in varie mansioni, necessari al negozio della famosa catena.

KFC si allarga in Sicilia: quello a Palermo sarà infatti il quinto punto vendita del noto fast food, che vede campeggiare sulle confezioni del pollo e sull’insegna del negozio il faccione sorridente del colonnello Sanders, colui che ha dato vita al fenomeno imprenditoriale che ha trovato spazio in tutto il mondo.