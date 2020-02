Kobe Bryant, le immagini prima dello schianto. La nebbia era fitta

Delle nuove immagini realizzate in prossimità dell’incidente con l’elicottero in cui ha perso la vita Kobe Bryant e sua figlia Gianna mostrano come la nebbia, in quel momento, fosse davvero fitta e rendesse difficile la visibilità.

Poco prima dello schianto, il pilota Zobayan disse ai controllori del traffico aereo che stava salendo per evitare uno strato di nuvole, prima che il mezzo alla fine precipitasse. L’elicottero è decollato dall’aeroporto John Wayne alle 9.06 e circa 14 minuti dopo, le condizioni meteorologiche sono peggiorate. L’elicottero si è avvicinato all’aeroporto di Burbank alle 9.20 e ha girato lo spazio aereo sopra Glendale per circa 15 minuti.

Il relitto è stato trovato sparso per circa 600 piedi nelle colline di Santa Monica alla periferia di Calabasas, a circa 40 miglia a nord-ovest del centro di Los Angeles. Diversi piloti di elicotteri negli ultimi giorni hanno suggerito che l’incidente sembra essere un caso di disorientamento spaziale.

Alcuni esperti hanno affermato che Zobayan potrebbe essere stato disorientato dalla nebbia fitta, ma il National Transportation Safety Board ha dichiarato che avrebbe indagato su tutto, dalla storia del pilota ai motori dell’elicottero.

Un testimone che ha visto l’incidente ha detto: “Dalla nebbia è venuto un elicottero e si è schiantato contro il fianco della montagna a circa 200 piedi da dove eravamo in piedi.”