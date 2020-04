La Casa di Carta 5: anticipazioni, data di uscita e curiosità sul futuro della serie Netflix

La Casa di Carta è finalmente disponibile su Netflix Italia con la nuova stagione, la quarta serie della fortunata produzione spagnola sta letteralmente conquistando i fan, molti dei quali già si chiedono come finirà e si ci saranno altre stagioni.

Le indiscrezioni sul futuro de La Casa de Papel sono numerose, quel che sembra certo è che ci sarà anche “La Casa di Carta 5” e con buona probabilità è già in fase di studio anche una sesta stagione. Tuttavia, senza voler anticipare come finisce “La Casa di Carta 4” (anche se in rete purtroppo è già pieno di spoiler), possiamo sicuramente evidenziare che il Professore e tutta la banda torneranno ancora una volta davanti alle telecamere per girare nuovi episodi.

La Casa di Carta 5: anticipazioni, ultime notizie e data di uscita

Intorno alla quinta stagione de La Casa di Carta girano già numerosi rumor e anticipazioni, il finale della quarta stagione lascia intendere che ci sarà un seguito: le avventure della banda non finiscono qui. Al momento non è chiaro quando si girerà “La Casa de Papel 5” ma vista l’emergenza Coronavirus (che tra l’altro ha colpito anche l’attrice Itziar Ituno, Lisbona) con buona probabilità ci sarà da attendere ancora parecchi mesi.

Non è ancora stata annunciata alcuna data di uscita ma le prime indiscrezioni parlano di ottobre 2021. Inoltre, visto il grande interesse mostrato dagli utenti verso il personaggio di Berlino, si mormora che forse la casa di produzione della serie tv Netflix stia valutando anche un possibile spin-off basato sulla storia di questo ruolo.

Ancora molto presto per capire quali attori prenderanno parte alla quinta e sesta stagione de La Casa di Carta, il Professore (Alvaro Morte) in una recente intervista ha spiegato che non vorrà rimanere a lungo all’interno della serie poiché crede che non serve girare numerose stagioni ma farne il numero giusto per lasciare una buona impressione a tutti gli spettatori. Situazione analoga per Tokyo (Ursula Corbero) la cui carriera ha subito una forte accelerazione grazie a questa produzione e secondo le anticipazioni starebbe già girando il suo primo film in America.