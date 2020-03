“Ho il coronavirus”, la confessione choc di Lisbona, de ‘La casa di carta’

“E’ un momento di solitudine e generosità! State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi’’.

“E’ ufficiale, ho i sintomi dallo scorso venerdì”

Un appello non ‘casuale’, nel senso comune, come questo difficile momento impone. No, l’appello lanciato attraverso i social dall’attrice Itziar Ituño, che noi tutti siamo abituati a vedere nei panni di Lisbona, nella seguitissima serie ‘La Casa di Carta’, nasce dal cuore di questa ragazza, che apre il suo post in maniera abbastanza diretto: “Ciao a tutti! E’ ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. E’ coronavirus’’.

“Non è una sciocchezza, non prendetela alla leggera”

‘Lisbona’, che appare neo suo letto, evidente debilitata ma sorridente, racconta che “Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera – raccomanda quindi Itziar Ituño – ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune“.

Max