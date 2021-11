La casa di carta, arrivano le puntate finali

Arrivano il 3 dicembre su Netflix gli ultimi cinque episodi del Volume 2 della quinta parte de ‘La Casa di Carta’, una delle serie più di successo trasmesse dalla piattaforma. Saranno gli appuntamenti finali della serie ideata dallo showrunner spagnolo Alex Pina che, nel corso della conferenza stampa globale in streaming, ha spiegato come il Volume 2 “è molto più ricco di emozioni” e che negli ultimi episodi “mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle”.

La serie, arrivata quattro anni fa su Netflix dopo un debutto ‘tiepido’ in fatto di ascolti sulla tv spagnola Antena 3, sulla piattaforma è stata quella in lingua non inglese più vista, battuta solo quest’anno da ‘Lupin’ e ‘The Squid game’. Adesso gli oltre 68 milioni di telespettatori potranno vedere finalmente quale sarà il destino della sorprendente banda di rapinatori, che indossano una divisa rossa e la maschera che riproduce Salvador Dalì come simbolo dell’identità spagnola, guidata dal Professore, interpretato dall’attore Alvaro Morte. Che sull’ultimo giorno di riprese dice: “E’ stato davvero emozionante, anche se ero sereno perché il più difficile addio alla serie è stato il primo quando, dopo le prime due parti, la serie sembrava essere finita”.

Nel 2017 infatti Antena 3, visti i non eccezionali risultati di ascolto, pensava di chiuderla con la seconda stagione. L’arrivo di Netflix e di un budget più ampio hanno dato una spinta determinante al successo de ‘La Casa di Carta’ con altre tre stagioni e un finale che, secondo gli autori, si annuncia “emozionante, con molti colpi di scena. Un crescendo fino all’ultimo episodio”.