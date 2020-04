La Casa di Carta, ecco il libro: nome, data di uscita e trama

Il successo della serie TV è stato planetario, tanto che la Casa di carta è ormai considerata uno dei prodotti Netflix più apprezzati di sempre. Per carpirlo basta registrare l’attenzione mediatica e popolare avuta per l’uscita del quarto capitolo della serie spagnola, che sin dal suo esordio ha saputo catalizzare l’attenzione di milioni di persone. E proprio per questo in uscita c’è un libro sulla popolare serie televisiva.

Seppur con qualche critica per alcuni passaggi a vuoto sotto il punto di vista della sceneggiatura, la Casa di Carta 4 ha fatto registrare un boom di ascolti pari, se non superiore, ai precedenti capitoli, che aveva dato inizio la saga del Professore e la sua banda. La Casa di Carta 5 è già in lavorazione, coronavirus permettendo, e non tarderà ad arrivare, Intanto l’attesa può essere evitata con il libro ”L’enigma del Professore’.

L’enigma del Professore, di cosa parla

Il libro sulla Casa di Carta si chiama ”L’enigma del Professore’ ed è in uscita il prossimo 14 maggio. Lo distribuirà l’editore Magazzini Salani che si è aggiudicata l’importante esclusiva con Netflix per la pubblicazione della sua serie di punta in formato cartaceo.

I fan del prodotto televisivo non si faranno di certo sfuggire il libro, che racconta l’infanzia del Professore. Un ragazzo che ha vissuto una vita difficile, cullando però sempre il sogno di realizzare qualcosa di grande. Chi si è tramutata poi nella rapina più importante del secolo.