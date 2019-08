La Casa di Carta, Neymar farà parte del cast! Il VIDEO

Odia il calcio, ma durante i Mondiali prega per la nazionale brasiliana. Neymar stupisce con le sue dichiarazioni, ma solo in TV. Sì, perché il fenomeno del PSG entra a sorpresa a far parte del cast della Casa di Carta, la serie televisiva preferita dal brasiliano.

Maschera e tuta d’ordinanza e un video sul suo profilo instagram: così Neymar ha svelato la sua partecipazione in due puntate dello show televisivo in cui apparirà in due puntate interpretando un monaco brasiliano di nome Joao. Neymar farà la sua apparizione su Netflix martedì prossimo, in una nuova versione messa online dal popolare servizio streaming.

Neymar nella Casa di Carta: “Un sogno”

Lo stresso Neymar a margine del video postato sul proprio profilo Instagram ha reso nota tutta la sua gioia nel far parte della sua serie televisiva: “Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita – spiega – E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta”.

Svelato anche un dialogo che il calciatore ha con Berlino riguardo il Brasile: “Non mi piacciono né il calcio né le feste, ai Mondiali, prego sempre per la nostra Selezione”.