La China National Nuclear Corporation (CNNC) ha annunciato la creazione di una nuova società statale per accelerare la costruzione di un reattore a fusione nucleare. La Cina vuole costruire il suo “sole artificiale”. Lo segnala il South China Morning Post.

“Il Consiglio di Stato – ha detto Chen Rui, fondatore di Startorus Fusion – ha chiarito in un recente incontro che ‘la fusione nucleare controllata è l’unica direzione per l’energia del futuro’, e il settore si sta sviluppando molto rapidamente in Europa e negli Stati Uniti. In questo contesto il governo centrale cinese sta iniziando a prestare maggiore attenzione al settore”.

È stato istituito un consorzio di innovazione collaborativa che è composto da 25 entità ed è guidato da CNNC.

“La fusione nucleare controllata come soluzione ideale alla sfida energetica globale è diventata la prima linea della competizione scientifica e tecnologica tra i principali paesi”, ha detto il vicepresidente della CNNC Cao Shudong in una dichiarazione sul sito web della società. Durante la conferenza è stato istituito un fondo per l’innovazione per continuare a dare il giusto apporto in tema di finanziamenti.