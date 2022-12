La Città Ideale – edizione invernale – Ecco le iniziative in programma dal 14 al 18 dicembre

Nel 2022, La Città Ideale – edizione invernale arriva per la prima volta nella periferia di Roma dal 14 al 18 dicembre per un “Natale ideale”, tra musica, creatività, lirica, cori, teatro e giochi.

Da Tor Pignattara al Quarticcolo, dal Parco degli Acquedotti al Quadraro, da Pigneto a Centocelle: “Cento voci”, cori natalizi lungo la linea Metro C, la lirica in un van itinerante con Opera Taxi di Francesco Leineri, e poi ancora performance e spettacoli per una cinque giorni di eventi aperti al territorio.

Il festival diffuso di Città Ideale, ideato da Fabio Morgan – che già in passato ha portato l’opera a Villa De Sanctis, Shakespeare nelle metropolitane e la grande letteratura nei cortili delle case popolari – torna per una speciale edizione natalizia che vede coinvolte le periferie e le borgate della città eterna, regalando musica, teatro e opere liriche all’intero territorio.

Una carrellata di eventi e incursioni artistiche, a cominciare dal laboratorio di scrittura e illustrazione “Il Natale che vorrei” iniziato il 5 dicembre e aperto fino al 16 dicembre in via Francesco Laparelli 62, a Fortezza Est: due ore all’insegna della creatività per i più piccoli, tutti i giorni dalle 17.00.

Dopo i riscontri dell’estate 2022, torna “in scena” per La Città Ideale – edizione invernale dal 14 dicembre anche Opera Taxi, il format sperimentale che porta l’opera lirica tra le strade della città all’interno di un mini-van.

Per quest’occasione, la performance itinerante con la cantante lirica Clara La Licata e il compositore Francesco Leineri, anche co-ideatore del progetto con La Città Ideale, andrà alla scoperta di cinque diversi quartieri: il 14 dicembre Opera Taxi sarà al Quarticciolo con partenze da Piazza del Quarticciolo, il 15 dicembre a Centocelle con partenze da Piazzale delle Gardenie, il 16 dicembre al Pigneto con partenze da Piazza Malatesta, il 17 dicembre al Quadraro Vecchio con partenze da Parco San Galli. La performance inizia alle 16:00, con partenze ogni 30 minuti, fino alle 20:00. Replica speciale in una nuova versione, il 18 dicembre a Tor Pignatta, alla scoperta dell’Acquedotto Romano, dalle 10:30 alle 12:30, con partenze da Largo Pettazzoni ogni 15 minuti.

Il 16 dicembre La Città Ideale – edizione invernale prosegue con la giornata dedicata alla Metropolitana C, con “Cento Voci” un viaggio, realizzato in collaborazione con ATAC, tra diverse fermate del “tubo verde” di Roma Est che vedrà i cori Le Mani Avanti e il Coro Giovanile Diapason alternarsi tra le stazioni per poi confluire a Piazza Malatesta alle 19:00 per il concerto finale della giornata dove si esibiranno sulle note del Natale, proponendoci il loro repertorio di brani arrangiati per sole voci.

A chiudere La Città Ideale – edizione invernale il 18 dicembre, sarà Natale ideale: una giornata di laboratori, festa e spettacolo dal vivo, dedicata a tutte le persone che hanno seguito La Città Ideale durante questo 2022 pieno di attività, ospitata a Largo Pettazzoni.

Si inizia con “Stellina”, dalle 11:00 alle 12:30, dove le persone partecipanti lavoreranno con la stoffa da riciclo per realizzare una stella di Natale fatta a mano da appendere al proprio albero, a seguire, alle 13:00, l’esibizione del Roma Rainbow Choir, coro ufficiale del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, e la performance “Smorfia Ideale” con Matteo Cirillo.

Sullo sfondo, il mini-van di Opera Taxi inviterà le persone alla scoperta dell’Acquedotto Romano, mentre i partecipanti, come a una vera e propria piccola fiera di Natale, potranno scoprire oggetti fatti a mano degli artigiani locali, assaggiare prodotti tipici ed essere abbracciati dal calore del Natale.

Con la giornata di Natale Ideale si chiudono gli appuntamenti di La Città Ideale – edizione invernale che ha coinvolto la città con i primi laboratori già dal 5 dicembre 2022.

“Convinti che la dimensione popolare dell’espressione creativa sia un detonatore di occasioni di costruzione di comunità” spiega il direttore artistico Fabio Morgan, “continuiamo a investire e sostenere processi artistici che mettano l’interazione al centro del proprio farsi”.

Tutti gli eventi de La Città Ideale sono gratuiti con prenotazione obbligatoria tramite canale eventbrite (https://www.eventbrite.it/o/la-citta-ideale-17486800708). L’unico evento a libera fruizione è la sessione di Cento Voci all’interno della Metropolitana C che, per la sua natura itinerante, non prevede la prenotazione (a differenza del concerto di Cento Voci a Piazza Malatesta che è a prenotazione obbligatoria).

La Città Ideale – edizione invernale è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Per maggiori informazioni: www.lacittaideale.eu, info@lacittaideale.eu

