La Corrida questa sera non andrà in onda a causa del Coronavirus. Nonostante il programma potesse assurgere ad un ruolo di valvola di sfogo e di relax per i tanti italiani, isolati o meno, che si trovano in difficoltà e in tensione o sono ammalati di Coronavirus, è proprio per le più ovvie ragioni di sicurezza e di prevenzione che la Corrida non andrà in onda.

La Corrida non va in onda: colpa del Coronavirus, SPECIALE Porta a Porta su Rai 1

Il popolare programma di Raiuno La Corrida non sarà dunque in onda sugli schermi di Rai 1 questa settimana perchè, ne giorni della massima diffusione del Coronavirus, il rischio per i concorrenti e per il pubblico è alto.

Il Coronavirus stoppa pertanto anche La Corrida, celebre e programma di Raiuno creato da Corrado Mantoni. La trasmissione non andrà in onda dunque oggi, 6 marzo. Un brutto colpo ma necessario per il programma di Raiuno, che aveva fatto numeri importanti contro la concorrenza del Grande Fratello Vip, che di Amici di Maria De Filippi.

Del resto, al suo posto, la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha deciso di puntare sulla informazione sulla strettissima attualità con Bruno Vespa e il suo speciale di Porta a Porta sul tema, ovviamente, del coronavirus.

Era quasi scontato che il programma che nelle ultime edizioni è stato condotto da Carlo Conti non andasse in onda: l’anima dello show è il pubblico, con la sua diretta interazione.

Infatti sono li spettatori in sala a decidere se far passare il turno con applausi o contestare la esibizione del concorrente dilettante. Con le ombre del Coronavirus, non è sembrato possibile far rispettare i principali criteri di sicurezza. Stop forzato anche per la puntata del 13 marzo.