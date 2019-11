“Immagino che questo post verrà oscurato da Facebook perché idoneo a urtare la sensibilità di qualcuno mentre, viceversa, non vengono oscurati tutti i commenti e i post di insulti e minacce e falsità che, molto bene organizzati, sono comparsi sui social, dopo la presa di posizione pubblica dell’ex Ministro dell’Interno Lo devo a mio fratello. Lo devo a mia madre che, pur estremamente sofferente, ha trascorso tutta la giornata del 14 novembre scorso in attesa di una sentenza che ci rendesse giustizia. Lo devo a mio padre la cui fiducia nello Stato ha fatto sì che compisse il sacrificio più pesante che si potesse chiedergli: denunciare il proprio figlio, da morto e dopo averlo visto in queste terribili condizioni, per la sostanza stupefacente trovata a casa sua”.

Così ‘La droga fa male’: Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini

Dunque la sorella la ragazzo morto, ha quindi annunciato che querelerà il capo della Lega per affermato che ‘la droga fa male’..

