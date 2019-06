La IV edizione de ‘La notte delle Candele’

“Siamo arrivati alla quarta edizione europea della Notte delle Candele, un bel traguardo, ma ci sono ancora molti borghi bellissimi e sconosciuti in Europa e l’intenzione è di portare questo evento e il nome di Vallerano in giro per altri borghi europei. Il merito di questa evoluzione, è anche di Laura Sanchez, Dino Rapiti, Maurizio Gregori e dei miei compagni di avventura facenti parte dell’associazione, che mi hanno sempre appoggiato in questa scelta”.

Così Daniele Raggi, vice presidente dell’associazione ‘Piccole Serenate Notturne Notte delle Candele‘, presentando la IV edizione della ‘Notte delle Candele’.

Sabato prossimo, il 22 giugno, dalle 21 fino a notte inoltrata, diecimila candele illumineranno il Comune di Ordino, nel Principato di Andorra per la seconda edizione della “Nit de la Candela”, targata Notte delle Candele.

L’evento, nato nel 2007 a Vallerano, in provincia di Viterbo, dopo il grande successo riscontrato in Italia è stato esportato da qualche anno anche all’estero.

Nel 2016 e nel 2017 protagonisti di questa manifestazione sono stati i borghi di Pals a Girona. Quest’anno, per la seconda edizione consecutiva, ad illuminarsi con migliaia di candele sarà il borgo di Ordino, nel cuore di Andorra, con 5 spettacoli contemporaneamente che spazieranno dalla musica dal vivo alla danza.

Notte di Candele ma anche di musica

Il programma è infatti composto dai Nicomac, con una musica caratterizzata per uno stile popolare moderno con una forte influenza sinfonica; Yuca & Caliu, duo di bolero e musica mediterranea che esegue canzoni originali e versioni che includono brani più ritmati e ballabili; Sander Clasen e Laly Rodigruez, che accompagneranno i visitatori in un viaggio magico a base di musica acustico-elettrica, e Itana e Nat, che intratterranno i visitatori con stupefacenti giochi di fuoco.

A rendere l’atmosfera surreale saranno diverse installazioni video mentre, come di consueto, si moltiplicheranno gli stand gastronomici all’interno di un clima partecipato di totale condivisione e convivialità.

L’evento, totalmente gratuito, anticipa la prossima edizione de ‘La Notte delle Candele’ di Vallerano, nella Tuscia Viterbese, che, come di consueto, avrà luogo l’ultimo sabato di agosto.

http://www.nottedellecandele.eu/ – FB: https://www.facebook.com/Notte-delle-Candele-186685184773941/

Max