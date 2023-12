La Lazio pesca il Bayern Monaco in Champions

Enrico Lotito, intervenendo dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, ha affrontato il tema del confronto con il Bayern Monaco. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la sfida con la mentalità giusta e l’impegno necessario, consapevole che il Bayern è una delle squadre più temibili nel sorteggio.

Lotito ha ribadito la determinazione della sua squadra, sottolineando che il raggiungimento degli ottavi di finale è il risultato del merito dimostrato in campo. Ha riconosciuto che la sfida contro il Bayern sarà difficile ma ha espresso la fiducia nei mezzi della sua squadra, sottolineando l’obiettivo di lottare fino alla fine.

Riguardo alla stagione in corso in campionato, Lotito ha ammesso che il percorso della squadra non è stato lineare. Tuttavia, ha evidenziato la volontà di migliorare e ha riconosciuto le difficoltà nel risalire la classifica. Nonostante ciò, ha chiarito che la squadra non vuole perdere l’opportunità di competere sia in Champions League che in Europa League, sperando di uscire dalla situazione attuale il prima possibile.