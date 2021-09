La Lazio rincorre la vittoria con un Torino senza Belotti

Sarri rincorre la vittoria, manca ormai da tanto. Prima il Milan, poi il Galatasaray, la battuta d’arresto è stato lunga, non insospettabile. I Sarri boys hanno fallito anche il rilancio col Cagliari, hanno agguantato la vittoria solo nel finale. La strada però è quella giusta: orgoglio e resistenza per riprendere a vincere.

La Lazio ora cerca i tre punti col Torino prima del derby, la sfida che potrebbe cambiare il volto della stagione. I granata non potranno schierare Belotti, ancora alle prese con il problema fisico che ne ha condizionato l’avvio di stagione. All’Olimpico di Torino non ci sarà il consueto incontro tra i due amici bomber Immobile e il Gallo.

A confermarlo è stato Juric in conferenza stampa: “Belotti non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro. Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati. Izzo ha preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma nessuna polemica”.

L’allenatore granata ha parlato della Lazio: “L’ho vista bene contro il Cagliari, pur con il pareggio ha fatto un’ottima gara. Noi l’abbiamo preparata come al solito. Con il Sassuolo abbiamo fatto bene, ma domani sarà un altro esame. Turnover? La Lazio è il mio pensiero fisso. In questo momento, il Venezia non conta niente. Poi, dopo la gara di domani, faremo la conta dei disponibili per la prossima partita”.