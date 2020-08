La Maddalena, 26 positivi nel resort, 475 in quarantena

Sono 26 i soggetti positivi al Coronavirus tra le 475 persone bloccate da giorni nel villaggio turistico di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), a seguito del fatto che un lavoratore stagionale è stato ricoverato per il Covid-19. Nella notte sono giunti infatti gli esiti dei tamponi effettuati dal servizio Igiene pubblica dell’Ats.

Allo stato attuale delle cose, emergerebbe come su 26 casi, 19 appartengano al personale della struttura.

“Ci stiamo attivando per individuare quali siano quelli residenti sul territorio e quali no – chiarisce sul tema il sindaco di La Maddalena, Luca Montella – e stiamo anche attivando tutte le procedure rimesse alla competenza comunale. In attesa di conoscere le indicazioni e i protocolli che detterà la autorità sanitaria, cui è rimesso il compito di disegnarne il percorso e il tracciamento dei contatti stretti, faccio invito a tutti ad intensificare l’osservanza delle norme comportamentali di prudenza, distanziamento ed igiene”.

Tutti i soggetti che possono aver avuto contatti con le persone risultate positive saranno chiamati, come ha confermato ancora il sindaco. Il quale poi incoraggia “per il bene di tutti, a evitare, mediante autoisolamento, contatti ulteriori, anche in famiglia. Non sarete soli, assicura Montella, insieme ce la faremo”.