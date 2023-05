La mostra anti-ucraina ‘ResistenZa’ a Roma, Azione: “Autorizzarla un fatto grave, la Schlein chiarisca”

“L’autorizzazione della mostra anti-ucraina ‘ResistenZa’ nei locali municipali è un fatto grave”. Così, in una nota, i gruppi consiliari di Azione in Campidoglio e in Municipio II.

“Gli armamenti che il governo italiano fornisce da oltre un anno all’Ucraina servono a contrastare i carri russi marchiati con la Zeta, la stessa Zeta che viene richiamata nel titolo dell’iniziativa che gode del supporto dell’ambasciata russa. Il fatto che la presidente Del Bello non colga l’inopportunità di autorizzare una manifestazione del genere conferma la sua inadeguatezza alla guida del II Municipio. Del resto, siamo abituati: nella scorsa sindacatura si è arrivati alle dimissioni di un’assessora a causa del patrocinio del Municipio ad un festival anti-Israele. A questo punto ci aspettiamo chiarimenti e una presa di distanza da parte della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein”, concludono i gruppi consiliari di Azione in Campidoglio e in II municipio.

Max