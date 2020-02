La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni ultima puntata oggi 18 febbraio 2020: cosa succede, come finisce

Siamo alla stretta finale, alle emozioni definitive. Siamo all’ultimo diro di boa de La Pupa e il Secchione e Viceversa: è arrivata l’ultima puntata e di conseguenza siamo carichi nel voler scoprire come andrà a finire, chi la spunterà, quali impreviste novità o cambi di programma ci saranno.

Cosa bolle in pentola? Come finirà La Pupa e il Secchione e Viceversa? Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi in Martedì 18 febbraio in prima serata su Italia 1.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni ultima puntata oggi 18 febbraio 2020: ecco cosa succede, spoiler

La Pupa e il Secchione e Viceversa arriva alla fine. Questa sera, martedì 18 febbraio in prima serata su Italia 1 ecco che andrà in onda il finale del programma condotto da Paolo Ruffini. La Pupa e il Secchione e Viceversa è stato un format rilanciato al meglio da Mediaset, protagonista di ottimi ascolti e di tante ‘chiacchiere’ sul web. Ma che cosa si prevede per questo finale?

‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, il programma prodotto da EndemolShine Italy e guidato da Paolo Ruffini promette una ultima puntata ricca di stravolgimenti, il cui principale indizio è andare oltre il limite.

Pare che verrà chiesto alle coppie di andare oltre tutto, senza più freni, per vedere dove porterà l’affinità generata tra alcuni di loro.

La convivenza tra persone che appartengono a ‘mondi’ quasi opposti è agli sgoccioli. In queste settimane le coppie si sono conosciute, piaciute, apprezzate, alternandosi saperi e bellezza.

Ma chi vincerà questa nuova edizione? a Pupa e il Secchione e Viceversa è arrivata al capolinea con 4 coppie in finale. Eccole:

Angelica-Mazzoni,

-Massa,

Stella-Santagati

i “viceversa” Scalzi-Stefano.

Ospiti della serata saranno Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota.

A parte la visita dei parenti, ecco le sfide clou: la “Prova Televendita”, con il ritorno di Giorgio Mastrota e la “Prova Cinema”, con Sandra Milo, e un’interrogazione a sorpresa, con la Maestra Flavia.

E poi, la prova “Su di noi” e il “Bagno di cultura”, valutato questa da Alessandro Cecchi Paone. A quel punto, il gran finale: chi vincerà? Basta vedere il programma stasera per scoprirlo.