“La scomparsa del M5s ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta seria”, Berlusconi va a pesca…

Indubbiamente, chi da questa ondata elettorale ne esce con le ossa rotte è il Movimento Cinque Stelle anche perché, per stessa ammissione di Giuseppe Conte, in ambito territoriale manca purtroppo quel centro d’aggregazione che, per l’appunto, differenzia il Movimento dai classici partiti. Non a caso, come si sta ripetendo ormai da anni, sempre più spesso il M5s si è presentato al fianco del Pd.

Tuttavia, c’è anche da considerare che (ancor più agli inizi), il Movimento ha sempre avuto un rapporto di odio – reciproco – con il Pd, basta ricordare il periodo antecedente all’avvento di Conte, quando sembrava quasi prossima un’alleanza con la Lega.

Berlusconi: “La ‘crisi irreversibile’ del M5s, rende per il 2023 la coalizione di sinistra non competitiva”

Dunque, che piaccia o meno, non è più ‘tanto assodato’ il fatto che per M5s e Pd correre insieme sia poi così ‘conveniente’. Una situazione che il Cavaliere, ormai un veterano, ha pienamente fiutato, e che oggi lo spinge a fasi avanti: “La ‘crisi irreversibile’ dei Cinque stelle – spiega infatti Berlusconi, ospitando nella sua villa di Arcore gli ‘stati generali’ – in vista delle politiche del 2023, rende la coalizione di sinistra non competitiva“.

Berlusconi: “La scomparsa dei Cinque Stelle ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte”

Di qui la convinzione da parte del leader di Forza Italia, che all’interno del Movimento vi siano anche un’anima liberale e moderata, disposta a fare il salto di sponda: ”La scomparsa dei Cinque Stelle ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte, ma più seria, alla crisi di credibilità della politica”.

Berlusconi: “Le idee e i principi dei moderati possono essere rappresentati con efficacia solo all’interno della nostra coalizione”

Secondo il ‘Berlusca’ infatti, ”I dati elettorali confermano che le liste centriste – anche dove hanno ottenuto risultati significativi – non sono riuscite ad influenzare la scelta dei sindaci. Lo stesso avverrebbe a livello nazionale. Questo conferma che le idee e i principi dei moderati possono essere rappresentati con efficacia solo all’interno della nostra coalizione, da forze politiche liberali come Forza Italia“.

Berlusconi: “Rivolgo un pressante appello alle forze e soprattutto agli elettori di centro a venire con noi”

Ecco quindi lo sprone, la mano tesa ai centristi interni al M5s (e non soltanto), perché scelgano Fi, bocciando così qualsiasi “’centrino’ od operazione centrista. Per questo – spiega l’ex premier – “rivolgo un pressante appello alle forze e soprattutto agli elettori di centro a venire con noi a rafforzare la componente centrista del centrodestra“.

Max