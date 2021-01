L’addio di Trump: “Grazie a tutti. Torneremo in qualche modo”

Donald Trump e Melania Trump hanno lasciato la Casa Bianca per l’ultima volta. Voleranno nella loro residenza a Mar-a-Lago, in Florida, senza partecipare al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Prima di partire, i Trump hanno fatto tappa alla base militare di Andrews. Qui, l’ormai ex presidente, ha tenuto un breve discorso di addio. O arrivederci. “Torneremo in qualche modo. Ci vediamo presto”, ha detto Trump rivolgendosi ai suoi sostenitori.

“Sono stati quattro anni incredibili – ha sostenuto Trump – dove abbiamo centrato molti obiettivi: la riduzione delle tasse, lo snellimento della burocrazia e abbiamo sviluppato un vaccino in pochi mesi. Un miracolo medico”. “Abbiamo fatto il possibile”, ha proseguito. “Nessuno può rimproverarci nulla”.

Mario Bonito