Lago ex Snia – Sce: “In campidoglio il convegno su un ecosistema da tutelare e da aprire alla città” 

Per un futuro ecologico dell’ex Snia Viscosa, è questo il tema al centro del convegno che si tiene oggi dalle 15 in Sala Laudato Sì’ in Campidoglio, introdotto dal capogruppo di Sinistra Civica Ecologista, Alessandro Luparelli. Si parla del lago a due passi da Porta Maggiore, emerso dagli scavi di un cantiere all’interno dell’ex fabbrica della SNIA Viscosa, la più grande a Roma a metà del ‘900, che ha innescato un processo straordinario di rigenerazione ecosistemica.

“In ballo ci sono i temi che da anni caratterizzano la battaglia per la piena riappropriazione di quest’area che è stata dichiarata “Monumento Naturale lago ex Snia Viscosa”.

Lo scopo del convegno multidisciplinare è quello di esprimere la ricchezza e la complessità della posta in gioco, racchiusa nell’interazione tra biologico e sociale che si sta sviluppando dal basso, che va ben al di là dei quartieri di Roma Est vicini al lago.

Partendo da questa consapevolezza, l’obiettivo è far emergere le necessità di pianificazione e intervento da parte delle istituzioni affinché questo paesaggio unico venga tutelato e aperto completamente alla città. Ci troviamo di fronte a un patrimonio destinato all’uso pubblico, in grado di raccontare le contraddizioni del nostro passato industriale e del processo di urbanizzazione, che allo stesso tempo può rappresentare un grande investimento per il futuro. È questa la strada attraverso la quale Roma può centrare gli obiettivi dichiarati dall’Unione europea per “Riportare la natura nella nostra vita”, affrontare in modo efficace i rischi della crisi climatica in corso e garantire la salute e il benessere dei suoi abitanti e i diritti di tutti i viventi”.

È quanto dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista

