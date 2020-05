lascuolanonsiferma, Shakespeare e Verdi oggi 12 Maggio su Rai Cultura e Rai Storia

Continua il percorso con #lascuolanonsiferma, il progetto della Rai che vuol continuare a fare didattica, informazione e a erogare cultura in una fase i cui, a causa del coronavirus ci si trova in condizioni di non poter tornare in aula.

Quest’oggi il progetto Rai vedrà analisi su Shakespeare, Verdi e lezioni di Storia, in un quadro di ampissima offerta di nozioni tramite Rai Cultura su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54).

Ecco tutte le informazioni, gli orari e i canali di oggi 12 Maggio 2020.

#lascuolanonsiferma, Shakespeare e Verdi oggi 12 Maggio: dove e a che ora

Un classico di Shakespeare, la prima opera firmata da Verdi e un viaggio nella storia: è il quadro che Rai Cultura lancia su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) nel pomeriggio di martedì 12 maggio per #lascuolanonsiferma.

Su Rai5, il sipario si apre alle 15.45 con “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare, diretto nel 1955 da Mario Ferrero e interpretato da Romolo Valli e Anna Maria Guarnieri.

Alle 18.45 è di scena la lirica con la prima opera composta da Giuseppe Verdi, “Oberto, Conte di San Bonifacio”. L’edizione proposta da Rai5 è andata in scena al Teatro Lauro Rossi di Macerata nel 1999.

Protagoniste le voci di Gabriella Colecchia, Fabio Sartori, Antonella Dalla Pozza, Michele Pertusi e Giovanna De Liso. La regia televisiva è di Paola Longobardo.

E ancora poi. Su Rai Storia, invece, si comincia alle 15.00 con una pagina dolorosa della nostra storia: il documentario “Fossoli. Anticamera per l’inferno” racconta la vita nel Campo di prigionia attraverso le storie di sette internati, detenuti tra il Febbraio e l’Agosto del 1944.

Alle 16.00, prosegue il racconto di Vittorio Emanuele III in “Il piccolo re” mentre alle 17.00 per “#maestri” sono protagonisti Marco Mezzalama che discute sull’importanza e sulle implicazioni dei Big Data, e Maria Grazie Messina che racconta i colori dell’Impressionismo.

Alle 17.30 si viaggia indietro nel tempo: in “Cronache dall’Antichità” Cristoforo Gorno torna all’epoca degli Etruschi e della fondazione di Roma.

Chiusura alle 18.30 con “Passato e Presente”, in cui Paolo Mili e il professor Gilles Pécout riparlano dell’insurrezione anti-austriaca delle 5 Giornate di Milano.