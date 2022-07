Latina, il Consiglio di Stato nega la sospensiva del ricorso di Coletta: resta il Commissario. Il Consiglio di Stato non ha autorizzato la sospensiva immediata come chiedeva il ricorso presentato dall‘exsindaco di Latina Damiano Coletta dopo la decisione di affidare la gestione transitoria al commissario prefettizio Carmine Valente.

In merito alla diatriba politica che a Latina ha portato alla nomina del Comissario prefettizio in merito a presunte irregolarità nei conteggio dei voti delle ultime amministrative e al ricorso presentato dal sindaco Coletta che, al ballottaggio, aveva avuto la meglio, dunque, il Consiglio di Stato non ha concesso la sospensiva stabilendo per il 26 luglio prossimo l’udienza in cui discutere il contenuto dell’atto.

Il Comune di Latina, dunque, rimane commissariato e affidato al commissario prefettizio Carmine Valente che si è insediato proprio oggi