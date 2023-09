Lavoro Giovani – AAA cercasi 150 zombie per il MagicLand. Il casting si terrà tra il 23 ed il 24 settembre

MagicLand , il rinomato parco divertimenti ubicato a Valmontone, ha annunciato un’opportunità unica per coloro che amano osare. Dopo un’estate di risate e avventure, il parco si prepara a inaugurare la stagione di Halloween con uno spettacolo da brividi, e per farlo, sta cercando 150 individui coraggiosi e creativi che si uniranno al suo esclusivo cast di animatori e figuranti.

Finite le vacanze estive, è tempo di nuovi inizi e di affrontare nuove sfide. Ed un nuovo inizio da incubo potrebbe essere a portata di mano! I 150 prescelti animeranno l’Horror Zone durante il periodo di Halloween. Un’esperienza indimenticabile, un viaggio nel brivido e nell’emozione!

Le selezioni si terranno presso il Gran Teatro Alberto Sordi ubicato all’interno del parco. I candidati avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria esperta, dimostrando il loro talento e la loro capacità di incutere paura. Ai selezionati verrà immediatamente proposto un contratto di lavoro per le giornate di spettacolo in calendario. La selezione è aperta a tutti coloro che sono disposti a “diventare uno zombie“.

Le date degli spettacoli sono programmate per il 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 31 ottobre e il 1, 4 e 5 novembre 2023.

Sul sito del MagicLand (link: https://it.surveymonkey.com/r/casting_23) è disponibile il modulo di iscrizione online da compilare entro e non oltre il 18 settembre 2023.

I candidati prescelti saranno successivamente convocati per i casting che si terrà il 23 e 24 settembre. Come ulteriore incentivo, i partecipanti al casting riceveranno l’opportunità di trascorrere gratuitamente il resto della giornata nel parco dopo le selezioni.

Aperto nel 2011, il MagicLand è il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000 piante. Offre al pubblico attrazioni per tutti, per i più coraggiosi e per i bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, oltre undici chioschi, quattro bar, nove negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento, MagicLand, infine, è l’unico parco divertimenti in Italia a disporre di una Quiet Room per persone nello spettro dell’autismo.

Max