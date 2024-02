Lazio, Braccianese – La Segnalini: “Nuove rotatorie per sicurezza stradale”. Incontro tra Campidoglio, Città Metropolitana, sindaci e Municipi interessati

Osteria Nuova, Anguillarese e Manziana Sasso sono gli incroci individuati dal Dipartimento Csimu dove realizzare tre nuove rotatorie.

Le intersezioni, situate su via Braccianese, sono state indicate con la finalità sia di fluidificare il traffico nelle ore di punta, sia per migliorare la sicurezza stradale.

Con questo obiettivo è stato convocato questa settimana presso l’assessorato di via Petroselli un incontro tra l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, la Consigliera delegata alla viabilità Città Metropolitana Manuela Chioccia, i sindaci di Anguillara Angelo Pizzigallo, di Bracciano Marco Crocicchi, Manziana Alessio Telloni e i presidenti dei Municipi XIV Marco Della Porta e XV Daniele Torquati.

“Insieme alla Consigliera Chioccia e a tutti i soggetti interessati alla Braccianese – commenta l’assessore Ornella Segnalini – siamo tutti d’accordo nel procedere a ulteriori e indispensabili interventi di messa in sicurezza della strada provinciale. Via Braccianese, nella parte interessata dai lavori giubilari, ha un’estensione di oltre 30 km, attraversa due municipi di Roma e diversi comuni dell’area metropolitana della Capitale. È soggetta a un intenso utilizzo e per la sua stessa conformazione, in cui si alternano molte curve e rettilinei, è necessario prevedere tre ulteriori rotatorie. Lo scopo – conclude Segnalini – è di chiedere ad Anas di valutare fattibilità di progetto e costi. Nel corso dell’incontro si valuterà anche la possibilità di inserire l’intervento nell’ambito dei lavori del Giubileo che la società del gruppo Fs sta realizzando per conto del Campidoglio e di Città Metropolitana”.

Per la Consigliera Chioccia si tratta di: “Un’interlocuzione che stiamo portando avanti da tempo e in maniera convinta; le tre rotatorie in questione, infatti, rappresenterebbero, dopo i lavori di riqualificazione del manto stradale che si sono svolti sulla S.P Braccianese, un ulteriore passo in avanti per la sicurezza degli automobilisti e per alleggerire il traffico su una viabilità di fondamentale importanza per migliaia di cittadini”.

Max