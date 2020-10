Lazio: da venerdi scatta il coprifuoco, ecco l’autocerticazione da esibire

Fino a ieri fonti interne a Palazzo Chigi, liquidavano l’ipotesi del ‘coprifuoco’ esteso anche al Lazio, come un’invenzione giornalistica. In realta’ visti gli oltre 15mila nuovi casi di contagio nel Paese (piu’ di mille nel Lazio) nelle ultime 24 ore, il governatore Zingaretti – come previsto dal recente Dpcm – ha deciso di intervenire autonomamente, firmando un’apposita ordinanza che, da venerdì 23 per 30 giorni, imporra’ il ‘divieto di circolazione’ a tutti i residenti della regione dalle 24 alle 5 del mattino.

In realta’ nell’ordinanza vi sono indicazioni per gli istituti scolastici per lo più rivolte agli studenti delle superiori.

Purtroppo, per ovvie sciagure economiche derivanti, e’ impossibile replicare un lockdown dunque, ancora una volta a farne le spese saranno per lo più i locali, i pub e, in parte, anche i ristoranti.

Ma non solo, a quanto pare si starebbe ragionando anche se chiudere anche le palestre e le piscine.

ECCO IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA

ordinanza_regione_lazio_intesa_Ministro_salute__mod_accettate_rev1__ore_24_1_signed

AUTOCERTIFICAZIONE DA ESIBIRE IN CASO DI FERMO

Max