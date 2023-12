Lazio, due rientri in gruppo: le scelte di Sarri per l’Empoli

La notizia positiva per la squadra è che sia Romagnoli che Isaksen hanno partecipato agli allenamenti di gruppo. Entrambi dovrebbero quindi essere convocati per la prossima partita contro l’Empoli. Romagnoli ha superato la lesione al polpaccio, mentre Isaksen ha recuperato dallo stiramento al retto femorale subito in Coppa Italia contro il Genoa. I due giocatori hanno svolto lavoro atletico insieme ai compagni non impiegati contro l’Inter e hanno partecipato anche alla partitella a campo ridotto che ha chiuso l’allenamento odierno.

Il tecnico Sarri sta riflettendo sulle scelte di formazione per la prossima partita. Si prevede il ritorno di Luis Alberto nel primo undici, mentre il tridente in attacco dovrebbe rimanere lo stesso della partita contro l’Inter, con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In difesa, con l’assenza di Lazzari per squalifica, ci sono due posti disponibili per tre giocatori: Pellegrini potrebbe ottenere più spazio. La scelta al centro della difesa dipenderà dalla disponibilità di Romagnoli; in caso contrario, Patric e Casale sono pronti a sostituirlo.