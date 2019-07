Lazio, fatta per Vavro: le cifre

La trattativa è in fase di definizione, ormai mancano pochi dettagli e poi Denis Vavro sarà un giocatore della Lazio. Il potente difensore slovacco è vicinissimo ai biancocelesti, che hanno trovato un’intesa col Copenaghen. In questi minuti invece la società biancoceleste sta trattando con l’agente del difensore per definire l’affare in ogni suo aspetto.

Possente ma allo stesso tempo agile, Vavro è stato titolare inamovibile del Copenaghen campione di Danimarca, campionato in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Ha 23 anni e la maturità giusta per tentare il grande salto. La Serie A potrebbe essere il campionato adatto, Skriniar e Hamsik, due sue connazionali, sono esplosi in Italia e Vavro cercherà di ripeterne le gesta.

Lazio, un mercato da Champions

La Lazio vuole puntare alla Champions, è l’obiettivo rinnovato dopo averlo sfiorato negli ultimi due anni. In attesa di capire quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto la società biancoceleste sta cercando di regalare ad Inzaghi i rinforzi adatti per puntare al quarto posto.

Prima Lazzari, poi Adekanye, ora Vavro. Il difensore costerà alla Lazio circa 12 milioni di euro: una cifra per accontentare il Copenaghen, rimasto fermo sulla richiesta di 13 milioni fino a pochi giorni fa. Ora la trattativa si è definitivamente sbloccata e Vavro è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore della Lazio.