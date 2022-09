Lazio-Feyenoord, prefetto Roma vieta vendita biglietti ai tifosi olandesi

(Adnkronos) – Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di coppa Uefa, in programma giovedì 8 settembre nella Capitale. Lo ha deciso il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per “preservare la città da possibili disordini”. La tifoseria del Feyenoord è riconosciuta come una delle più aggressive a livello europeo ed è nota per le gravi turbative all’ordine pubblico arrecate in trasferta: furono proprio gli ultras della squadra olandese che, nel 2015, poco prima della partita contro la Roma, danneggiarono la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna.