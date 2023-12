Lazio-Genoa, le probabili formazioni in Coppa Italia

Con gli ottavi di finale, la Coppa Italia torna in campo. Allo lo stadio Olimpico di Roma, si affrontano Lazio e Genoa. I biancocelesti hanno guadagnato il diritto di accedere a questo turno grazie al loro piazzamento tra le prime otto squadre in campionato nella stagione precedente.

Dall’altra parte, i rossoblù hanno superato la Reggiana nei sedicesimi. Maurizio Sarri, in vista degli impegni futuri, dovrà gestire attentamente la formazione, considerando la sfida di campionato contro il Verona il 9 dicembre e il decisivo confronto di Champions League contro l’Atletico Madrid il 13 dicembre.

La storia recente degli scontri in Coppa Italia tra Lazio e Genoa pende a favore dei biancocelesti, che hanno mantenuto l’imbattibilità nelle ultime sei sfide contro il Grifone nel torneo. L’ultimo confronto risale al 18 gennaio 2017, quando la Lazio trionfò per 4-2.

La Lazio vanta una notevole tradizione negli ottavi di finale di Coppa Italia, avendo superato questo turno in 14 delle ultime 15 stagioni, con l’eccezione del 2011 contro la Roma. Al contrario, il Genoa non riesce a superare gli ottavi di finale dalla lontana stagione 1991/92, con ben 15 eliminazioni in questa fase della competizione, di cui quattro nelle ultime sette giocate almeno dopo i tempi supplementari.

La formazione adotterà ancora una volta il modulo 4-3-3. In porta, Provedel riposerà, dando spazio a Sepe. La difesa a quattro vedrà Hysaj e Pellegrini sulle fasce, con Patric e Gila centrali.

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Vogliacco, Matturro; Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Martin; Malinovskyi, Puscas. Allenatore: Gilardino.

Dove vederla in tv

Per chi desidera seguire in diretta la sfida tra Lazio e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l’appuntamento è fissato per martedì 5 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. La trasmissione in diretta sarà visibile su Canale 5, mentre la piattaforma gratuita Mediaset Infinity offrirà la possibilità di seguire la partita in live streaming, accessibile tramite PC, smartphone e smart TV.