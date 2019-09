Lazio, Inzaghi: “Con Immobile tutto chiarito”

La vittoria con il Parma ha scacciato un bel po’ di fantasmi in casa Lazio, che era reduce da due sconfitte consecutive che avevano spento le ambizioni biancocelesti. Contro l’Inter la squadra di Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria, come ha affermato lo stesso allenatore in conferenza stampa: “Domani sarà una gara impegnativa, contro una squadra forte, ne abbiamo giocate tante di queste partite, voglio vedere coraggio e tantissima personalità. Troveremo un ambiente carico, uno stadio pieno che cercherà di incitarli sempre. Dovremo essere bravi in queste 24 ore. Ci siamo allenati poco, ma abbiamo analizzato bene”.

Se ho trovato l’unione? Dobbiamo sempre avere i piedi per terra. Non avevo bisogna di ritrovarla, dopo il Cluj avevo detto di essere sereno per quello che avevamo creato. Però dovevamo avere più cattiveria per far sì che gli episodi non condizionassero la partita come contro la Spal e appunto in Romania. Abbiamo riflettuto dopo le due sconfitte, se prese nel modo giusto ci aiuteranno a crescere”.

Inzaghi: “Dobbiamo rimanere umili”

Inzaghi ha la ricetta per fare il salto di qualità: “Forse dobbiamo rimanere sempre umili e concentrati. Il campionato si è livellato verso l’alto, ogni partita bisognerà affrontarla con il massimo della concentrazione. Se ha parlato con Immobile? Ciro con me si era già scusato con me personalmente, l’ha fatto non appena l’arbitro ha fischiato la fine della partita. Ieri ha fatto un bel gesto, si è scusato davanti ai compagni e alla società. Si deve ragionare per la squadra, non per gli aspetti personali. In questo siamo cresciuti molto, Immobile in 10 minuti aveva già capito a fine gara, senza che nessuno gli dicesse nulla ha chiesto scusa e ha capito. Non c’è nessun caso, è tutto risolto”, ha concluso inzaghi.