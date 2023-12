Lazio, le condizioni di Luis Alberto dopo l’infortunio

C’è un’ombra di incertezza sulle prossime apparizioni di Luis Alberto con la Lazio, dopo che lo spagnolo è uscito malconcio nella recente partita contro il Cagliari. Il centrocampista spagnolo è stato sottoposto a esami strumentali nelle ultime ore, rivelando un’infiammazione muscolare alla coscia che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla prossima gara contro il Verona.

Come sta Luis Alberto

Sabato scorso, durante il match di campionato contro il Cagliari all’Olimpico, Luis Alberto ha accusato fastidi muscolari, suscitando preoccupazione nell’ambiente laziale. Preoccupazione che si è riflessa anche nelle scelte di formazione, con l’esclusione del calciatore dai convocati per la partita di Coppa Italia contro il Genoa.

Dopo gli esami svolti ieri, sembra che le condizioni del giocatore non siano così gravi come inizialmente temuto. Fortunatamente, l’ipotesi di una lesione muscolare è stata scartata, e si è riscontrato solo un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia.

Questa diagnosi, sebbene meno preoccupante rispetto a una lesione, solleva comunque dubbi sulla titolarità di Luis Alberto nella prossima sfida al Bentegodi contro il Verona, in programma per la 15esima giornata di Serie A.

La Lazio ora si trova a dover valutare attentamente la situazione del giocatore. Con un centrocampista chiave come Luis Alberto in dubbio, l’allenatore e lo staff medico dovranno bilanciare la necessità di puntare alla vittoria con la precauzione di non esporre il giocatore a ulteriori rischi di infortuni.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Luis Alberto, è pronto Kamada. Il giapponese finora non è riuscito a dimostrare il proprio valore. Ma con l’assenza dello spagnolo è pronto a convincere Sarri e i tifosi biancocelesti.