Lazio, Sarri non è in discussione, i giocatori sì

L’attuale undicesimo posto in classifica è un piazzamento al di sotto delle aspettative per la Lazio, e il tecnico Maurizio Sarri è chiamato a una rapida risalita. Nonostante la distanza di sette punti dalla zona Champions, la squadra attuale mostra una fragilità che rende incerto il recupero. Dopo l’incontro con l’Inter, Sarri ha manifestato il desiderio di comprendere la direzione che la società intende prendere: concentrarsi su una posizione in Europa o investire nella crescita dei giovani. L’ipotesi più plausibile sembra essere una via di mezzo, con l’Europa League come obiettivo primario, mentre a fine stagione si potrebbero pianificare cambiamenti e un ringiovanimento della rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se la Lazio dovesse effettuare una risalita nelle prossime due o tre settimane, potrebbe nascere l’idea di un rinnovo contrattuale per Sarri. Il presidente Lotito non intende iniziare la prossima stagione con l’allenatore in scadenza nel 2025. Paradossalmente, la situazione sembra aver rafforzato Sarri, il cui legame con Lotito e Fabiani appare più saldo che mai, con le responsabilità che ricadono sulla squadra, in particolare sulla vecchia guardia.

La Lazio si appresta a una fase di ringiovanimento, e alcuni giocatori potrebbero lasciare la squadra a giugno. Pedro sembra destinato a salutare, mentre saranno valutate le posizioni di giocatori con più di trent’anni, tra cui Marusic, Vecino, Hysaj, Lazzari e Cataldi. Le decisioni riguardo ad Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, Provedel e Zaccagni saranno influenzate dalla risalita della squadra, che potrebbe cambiare gli scenari in vista della prossima stagione.