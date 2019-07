Lazio, tutti i luoghi e le date delle amichevoli estive

La Lazio è pronta a dare il via alla sua nuova stagione. I calciatori torneranno presto dalle vacanze, per loro sarà poi tempo di tuffarsi a capofitto nella preparazione in vista di un anno che si preannuncia ricco di impegni. La squadra biancoceleste tra poco meno di dieci giorni partirà per il ritiro ad Auronzo, meta ormai fissa per Lulic e compagni.

L’appuntamento a Roma è però per l’8 luglio, quando la squadra si ritroverà per le visite mediche che verranno svolte a scaglioni su tre giorni. Il 12 luglio sarà poi il giorno della partenza per Auronzo, dove la squadra di Inzaghi preparerà la stagione e farà le prime prove di campo con 7 amichevoli, di cui quattro saranno disputate sulle Te Cime di Lavaredo e le altre tre tra Spagna e Inghilterra. Di seguito il programma completo.

Amichevoli Lazio, il programma completo

Lazio – Auronzo di Cadore: domenica 14 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio – Top 11 del Cadore: mercoledì 17 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio – Triestina: domenica 21 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio – Virtus Entella: mercoledì 24 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Bournemouth – Lazio: venerdì 2 agosto ore 20.45 a Bournemouth – Vitality Stadium

Paderborn – Lazio: sabato 3 agosto ore 16.00 a Paderborn – Benteler-Arena

Celta Vigo – Lazio: sabato 10 agosto a Vigo – Stadio Balaìdos (orario da definire)