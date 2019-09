Lazio, ufficiale la cessione Wallace: il comunicato

Si attendeva un colpo last minute per l’attacco, è arrivata una cessione in difesa. Il calciomercato della Lazio chiude con l’addio di Wallace, il difensore brasiliano è partito in direzione Portogallo, dove vestirà la maglia dello Sporting Braga.

Cessione in prestito con diritto di riscatto: questa la formula dell’operazione. Wallace saluta la Capitale dopo tre anni in chiaroscuro. L’arrivo di Vavro gli aveva chiuso ulteriore spazio nelle gerarchie, per questo ha deciso di accettare l’offerta dello Sporting Braga.

Lazio, il comunicato della cessione di Wallace

A comunicare la cessione di Wallace la stessa Lazio attraverso un comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Sporting Clube de Braga. A quest’ultima società è stata riconosciuta l’opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore”.