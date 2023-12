Lazio, Vecino risponde alle accuse

Vecino esce allo scoperto dopo le accuse nei suoi confronti emerse nelle ultime ore. Alcuni quotidiani, infatti, hanno parlato di una lite tra il centrocampista e Sarri, o un membro dello staff tecnico, che avrebbe portato all’esclusione per la gara di Coppa Italia contro il Genoa.

Su Instagram, Vecino ha scritto: “Buongiorno a tutti! Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi ha toccato leggere in queste ore sul mio conto! Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per la importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa! È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più. FORZA LAZIO”.

Vecino-Lazio, cosa è successo

Il dilemma Vecino ha scosso l’ambiente Lazio, evidenziando una situazione intricata. Il centrocampista non figura nella lista dei convocati per l’importante incontro di questa sera contro il Genoa, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stranamente, il motivo di questa esclusione non è legato a questioni fisiche, né tantomeno a strategie di turnover, che, al contrario, avrebbero visto l’uruguaiano in una posizione favorevole rispetto agli altri centrocampisti biancocelesti.

La Lazio ha reso noto il motivo dell’assenza di Vecino, spiegando che si tratta di “motivi disciplinari”, senza fornire ulteriori dettagli ufficiali. Il Corriere dello Sport ha cercato di fare luce sulla situazione che coinvolge il calciatore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, Vecino avrebbe avuto un alterco con Sarri o un membro dello staff tecnico. Queste tensioni sarebbero emerse dopo la partita vinta contro il Cagliari, in cui il centrocampista è entrato negli ultimi minuti, ricevendo persino i complimenti da parte di Sarri.

Il proseguimento degli eventi non è completamente chiaro, ma sembra che un acceso confronto con l’allenatore sia alla base dell’esclusione di Vecino. Durante questo litigio, sembra che siano volate parole pesanti, creando uno spiacevole episodio tra due figure che si conoscono fin dai tempi dell’Empoli.

Questo comportamento non è stato ben accolto dalla dirigenza, già preoccupata dai risultati non brillanti della squadra in campionato. Pertanto, è stata presa la decisione di punire Vecino, un monito che potrebbe fungere da avvertimento per gli altri giocatori, al fine di evitare situazioni simili in futuro.