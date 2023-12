Le app di gioco più apprezzate dagli utenti

Dopo i principali social media, come Instagram, Facebook e WhatsApp, le app di gioco sono in assoluto le più scaricate dagli utenti di tutte le generazioni. Sono molti, infatti, a preferire la comodità del gioco su smartphone rispetto al tablet o al computer.

Il motivo è che il cellulare consente di intrattenersi da soli o con gli amici in qualsiasi momento e luogo, anche quando si è fuori casa o in vacanza. Di conseguenza, negli anni si è registrato un aumento considerevole delle applicazioni disponibili per lo smartphone, sia su Android sia iOS.

Dai giochi di carte ai puzzle ai giochi di ruolo, ogni giorno viene inventata un’app nuova per intrattenere gli utenti in cerca di un passatempo a portata di click.

Le categorie di giochi più diffuse

Tra le app di gioco esistenti sul mercato, ce ne sono alcune più apprezzate di altre per la categoria a cui appartengono. Al momento, sono tre le categorie di giochi preferite dagli utenti: i giochi di ruolo, i puzzle game e i giochi di carte.

I giochi di ruolo hanno una storia molto lunga e accomunano gruppi diversi di giocatori ancora prima dello smartphone. Il successo di questa categoria si deve alla capacità di coinvolgere più persone in un’esperienza unica, adattandosi ai gusti dei singoli utenti. Con l’introduzione della versione online, i giochi di ruolo, anche noti come GdR, si sono diffusi a macchia d’olio, diventando anche uno strumento per conoscere persone con interessi affini.

Chi invece non è attratto dal gioco di ruolo di solito predilige i giochi che mettono alla prova il ragionamento e la logica, ossia i puzzle game. Anche in questo caso, si tratta di giochi esistenti da molto prima della digitalizzazione, ma che hanno riscontrato grande successo proprio per la loro disponibilità in forma virtuale. Questa categoria di giochi è molto apprezzata da chi si diverte a risolvere problemi e trovare soluzioni utilizzando la propria testa.

Infine, la terza categoria più apprezzata è senza dubbio quella del gioco di carte. Noto fin dai tempi dell’Impero romano, i giochi di carte si sono evoluti nel tempo, rimanendo una delle forme di intrattenimento più diffuse in assoluto. Anche in questo caso, l’innovazione tecnologica ha giocato un ruolo importante, permettendo agli utenti di giocare ovunque e in qualsiasi momento dal proprio cellulare.

Le app di gioco di maggiore successo

Partendo dalle categorie di gioco più amate dagli utenti, si possono individuare le app di gioco di maggiore successo, che hanno la capacità di accomunare gruppi di persone eterogenei e dai gusti differenti.

A questo proposito, ecco le app più apprezzate del momento: