Le Giornate per la ‘Radio nelle scuole 4.0’ fino al 6 Maggio 2023, “Dai social online ai social ON AIR”

Le giornate sono dedicate a tutte le Scuole che hanno sviluppato corsi e progetti durante l’anno scolastico in collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani.

La prima edizione delle giornate per la Radio nelle Scuole 4.0 è un primo passo verso le celebrazioni dei 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi che ricorreranno nel 2024.

Le attività delle giornate sono dedicate agli studenti e alle studentesse che desiderano scoprire l’entusiasmante mondo delle radiocomunicazioni con collegamenti diretti fra scuole, in onde corte, via satellite e con la ricerca di radiosonde meteorologiche.

Gli eventi in programma promuovono i percorsi educativi degli studenti per: la valorizzazione dei modelli comunicativi della socialità condivisa dei giovani: dai social online ai social ON AIR; gli interessi scientifici e tecnologici, unitamente al fascino delle radiocomunicazioni; la consapevolezza ambientale e mutazioni climatiche, per fronteggiare la transizione ecologica; e la cittadinanza attiva, l’educazione civica, la cultura della pace e servizio per gli altri.

L’evento è coordinato per l’intero territorio nazionale dalla Sezione ARI di ROMA, IQ0RM

Max