Le Iene domani sera in prima serata su Italia1 con Mammucari e Belén: mafia in primo piano

Domani, martedì 24 gennaio, in prima serata su Italia1, un nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Teo Mammucari e Belén Rodriguez, accompagnati, come sempre, dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra gli ospiti in studio: l’attrice Margherita Laterza che ha da poco rilasciato un’intervista in cui denuncia che il «Mee Too in Italia non è mai iniziato», parlando di molestie sul lavoro;

il giovanissimo rapper napoletano Geolier (all’anagrafe Emanuele Palumbo, ndr.), già al centro della scena musicale nazionale;

Luce Caponegro, in passato nota come attrice porno con lo pseudonimo di Selen, che racconta del rapporto con il suo passato e del percorso di maturazione e crescita che ha vissuto;

Stefano Savi, l’uomo sfregiato per un drammatico scambio di persona dalla “coppia dell’acido” nel 2014 che parla della sua rinascita dopo la tragedia.

Nella puntata: Luigi Pelazza è a Castelvetrano e a Campobello di Mazara per documentare l’arresto di Matteo Messina Denaro. L’inviato intervista il Comandante dei Ros che racconta ai microfoni della trasmissione alcuni dettagli relativi alla fase delle indagini e all’operazione che ha portato alla cattura del boss. Il servizio prosegue con le immagini dei due covi dove viveva e deteneva documenti il ricercato Messina Denaro e con interviste alle persone che vivevano nello stesso paese del latitante.

Infine, le telecamere riprendono l’iniziativa promossa da Giuseppe Cimarosa, figlio del pentito di mafia Lorenzo Cimarosa, cognato del boss. L’inviato ha partecipato insieme a Lucia Impastato, nipote del giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, al Presidente dalla Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra e al sindaco Enzo Alfano, al sit-in organizzato nel quartiere dove viveva da ragazzo Matteo Messina Denaro e dove, ancora oggi, risiede la famiglia del mafioso.

Ideatore del programma è Davide Parenti, in regia Antonio Monti. La trasmissione può essere seguita in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

