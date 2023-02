Le Iene, stasera su Italia1, tra i vari servizi la morte in carcere del giovane Daniel Radosavljevic

Stasera, martedì 28 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai ‘comici’ (ma quanto realmente ‘servono’?), Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio la cantante (!) Mara Sattei con il brano “Duemilaminuti” con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nella puntata: Antonino Monteleone si occupa della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic, un ragazzo di vent’anni, morto il 18 gennaio in Francia nel carcere di Grasse. L’inviato raccoglie le testimonianze della madre che oggi chiede di conoscere le cause che hanno portato alla morte di suo figlio. Per le autorità giudiziarie il ragazzo si sarebbe suicidato in cella, ma i documenti che hanno in mano i suoi familiari racconterebbero una storia fatta di violenza, forse di un pestaggio avvenuto all’interno della struttura carceraria i cui segni sarebbero visibili anche sul cadavere del giovane. In loro possesso anche un memoriale scritto da Daniel durante la sua detenzione che suonerebbe come un vero e proprio grido d’aiuto. Monteleone, ieri a Reims, ha incontrato il Ministro della Giustizia francese Éric Dupond-Moretti.

Alice Martinelli incontra Samantha, la diciannovenne di Udine che è stata allontanata dal liceo che frequentava dopo la scoperta del suo profilo sulla piattaforma OnlyFans.

